Соболева Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соболев Эдуард Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Эдуард Александрович

Смерть
Неизвестно
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