Морозов Матвей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морозова Наталия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1929
Сын: Морозов Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Морозова Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
07.04.1933
Сын: Морозов Константин Матвеевич
Мать ребёнка: Морозова Наталия Ивановна
Смерть
Неизвестно