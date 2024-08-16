Морозов Матвей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Матвей Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Морозова Наталия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Морозов Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Морозова Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
07.04.1933

Сын: Морозов Константин Матвеевич

Мать ребёнка: Морозова Наталия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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