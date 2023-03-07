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Шатунова Евдокия Гаврилова

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Место рождения

дер. Тюленевская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Тюленевская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Пелагея Павлова

Отец ребёнка: Шатунов Павел Парфенов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Татьяна Павлова

Отец ребёнка: Шатунов Павел Парфенов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Шатунов Павел Парфенов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Шатунов Ларион Павлов

Отец ребёнка: Шатунов Павел Парфенов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Шатунов Александр Павлов

Отец ребёнка: Шатунов Павел Парфенов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Павел Парфенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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