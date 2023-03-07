Шатунова Евдокия Гаврилова
Место рождениядер. Тюленевская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1748
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Тюленевская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Пелагея Павлова
Отец ребёнка: Шатунов Павел Парфенов
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Татьяна Павлова
Отец ребёнка: Шатунов Павел Парфенов
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Шатунов Павел Парфенов
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Шатунов Павел Парфенов
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Шатунов Павел Парфенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795