Mezgale -Turlaja Brigita — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mezgale -Turlaja Brigita

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Место рождения

Ainaži

Дата рождения

16.03.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1964

Отец: не указан

Мать: Mezgals Mirdza

Ainaži
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