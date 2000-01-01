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Mezgale -Turlaja Brigita
Mezgale -Turlaja Brigita
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Место рождения
Ainaži
Дата рождения
16.03.1964
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Mezgals (Eidemanis) Mirdza
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЭ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
16.03.1964
Отец: не указан
Мать:
Mezgals Mirdza
Ainaži
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