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Кусова Марфа Минаевна

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Место рождения

Беседка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.07.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1878 ст.

Отец: Мина Яковлевич

Мать: Васса Дмитриевна

Беседка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.03.1899 ст.

Сын: Кусов Никонор Кузьмич

Отец ребёнка: Кусов Кузьма Ефремович

Беседка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1902

Сын: Кусов Прохор Кузьмич

Отец ребёнка: Кусов Кузьма Ефремович

Рождение ребёнка
14.05.1907 ст.

Сын: Кусов Афанасий Кузьмич

Отец ребёнка: не указан

Беседка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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