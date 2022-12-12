Кусова Марфа Минаевна
Место рождения
Дата рождения01.07.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1878 ст.
Отец: Мина Яковлевич
Мать: Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.03.1899 ст.
Отец ребёнка: Кусов Кузьма Ефремович
Рождение ребёнка
09.08.1902
Сын: Кусов Прохор Кузьмич
Отец ребёнка: Кусов Кузьма Ефремович
Рождение ребёнка
14.05.1907 ст.
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно