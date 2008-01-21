Банникова (Штумпф) Эмма Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1930
Дата смерти21.01.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1930
Отец: Штумпф Александр
Мать: Штумпф Мария Давыдовна
Рождение ребёнка
?.07.1940
Сын: Штумпф Александр Степанович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.12.1965
Дочь: Черкина Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Банников Константин Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.2008
Орск, город Орск, Оренбургская область