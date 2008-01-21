Банникова (Штумпф) Эмма Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банникова (Штумпф) Эмма Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1930

Дата смерти

21.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1930

Отец: Штумпф Александр

Мать: Штумпф Мария Давыдовна

Рождение ребёнка
?.07.1940

Сын: Штумпф Александр Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.12.1965

Дочь: Черкина Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Банников Константин Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банников Константин Григорьевич

Смерть
21.01.2008
Орск, город Орск, Оренбургская область
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