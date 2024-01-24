Бурнашева Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурнашева Мария Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1896 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1908 ст.

Сын: Бурнашев Константин Самсонович

Отец ребёнка: Бурнашев Самсон Аверьянович

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/1d5ac6bf-47ea-4f03-ae01-5702a503539a/259 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №24, стр. 259
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурнашев Самсон Аверьянович

Смерть
Неизвестно
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