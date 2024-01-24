Бурнашева Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
11.10.1908 ст.
Сын: Бурнашев Константин Самсонович
Отец ребёнка: Бурнашев Самсон Аверьянович
Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/1d5ac6bf-47ea-4f03-ae01-5702a503539a/259 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №24, стр. 259
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно