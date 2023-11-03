Ильина Ксения Саввина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти25.06.1877
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Бачагов Савва
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1871
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Ильин Иван Ефимов
Рождение ребёнка
27.09.1874
Дочь: Ефросинья Иванова
Отец ребёнка: Ильин Иван Ефимов
Рождение ребёнка
29.03.1876
Сын: Ильин Марк Иванов
Отец ребёнка: Ильин Иван Ефимов
Рождение ребёнка
10.06.1877
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Ильин Иван Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильин Иван Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Лукия Иванова
Отец ребёнка: Ильин Иван Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильин Иван Ефимов
Смерть
25.06.1877
35 лет, горячка