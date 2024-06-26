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Коновалов Иван Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Коновалов (Бакулев) Семен (Симеон) Трофимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Петр Иванов

Мать ребёнка: Коновалова Соломония Назарова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Григорий Иванов

Мать ребёнка: Коновалова Соломония Назарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Соломония Назарова

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Коновалов Иосиф Иванов

Мать ребёнка: Коновалова Соломония Назарова

Рождение ребёнка
04.03.1863

Сын: Коновалов Ефрем Иванов

Мать ребёнка: Коновалова Соломония Назарова

Смерть
Неизвестно

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