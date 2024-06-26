Коновалов Иван Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Коновалов (Бакулев) Семен (Симеон) Трофимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коновалова Соломония Назарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Григорий Иванов
Мать ребёнка: Коновалова Соломония Назарова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Коновалова Соломония Назарова
Рождение ребёнка
04.03.1863
Мать ребёнка: Коновалова Соломония Назарова
Смерть
Неизвестно