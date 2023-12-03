Щербинин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинин Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Михалева Евдокия

Мать ребёнка: Щебинина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Василий Федорович

Мать ребёнка: Щебинина Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербинина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Михаил Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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