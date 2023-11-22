Пелагея Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Антон Дмитриевич

Отец ребёнка: Зобов Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Зобов Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Дмитриевна

Отец ребёнка: Зобов Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Зобов Дмитрий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зобов Дмитрий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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