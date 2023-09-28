Трубицына Стефанида Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1654
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1654
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Отец ребёнка: Трубицын Епифан Агеев
Рождение ребёнка
1695
Отец ребёнка: Трубицын Епифан Агеев
Рождение ребёнка
1706
Сын: Трубицын Алексей Епифанов
Отец ребёнка: Трубицын Епифан Агеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Стрелец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Село Нижний Стрелец
Смерть
Неизвестно