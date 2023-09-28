Трубицына Стефанида Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрубицына Стефанида Игнатова

Трубицына Стефанида Игнатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1654

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1654

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Трубицын Павел Епифанов

Отец ребёнка: Трубицын Епифан Агеев

Рождение ребёнка
1695

Сын: Трубицын Калина Епифанов

Отец ребёнка: Трубицын Епифан Агеев

Рождение ребёнка
1706

Сын: Трубицын Алексей Епифанов

Отец ребёнка: Трубицын Епифан Агеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубицын Епифан Агеев

Место жительства
Неизвестно
Стрелец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Село Нижний Стрелец
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close