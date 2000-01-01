(Ленкова) Аграфена Яковлевовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Ленков Яков Андреев
Мать: Александра Михайлова
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чупрунов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Чупрунов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чупрунов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупрунов Николай Иванович
Отец ребёнка: Чупрунов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Чупрунов Иван