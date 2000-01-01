(Ленкова) Аграфена Яковлевовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ленкова) Аграфена Яковлевовна

(Ленкова) Аграфена Яковлевовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Ленков Яков Андреев

Мать: Александра Михайлова

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чупрунов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Чупрунов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупрунов Иван Иванович

Отец ребёнка: Чупрунов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупрунов Николай Иванович

Отец ребёнка: Чупрунов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Чупрунов Иван

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close