Афанасьева Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Родилась в семье церковного старосты в селе Карабаевка, была второй дочерью.
Рождение ребёнка
01.07.1938

Сын: Афанасьев Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Афанасьев Григорий Иосипович

Смерть
Неизвестно
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