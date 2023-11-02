Афанасьева Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Родилась в семье церковного старосты в селе Карабаевка, была второй дочерью.
Рождение ребёнка
01.07.1938
Сын: Афанасьев Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Афанасьев Григорий Иосипович
Смерть
Неизвестно