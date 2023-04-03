Дарья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1829
Дочь: Пелагея Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Евстафиев
Рождение ребёнка
23.03.1837
Сын: Марк Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Евстафиев
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Кирилл Евстафиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Евстафиев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно