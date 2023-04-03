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Дарья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1829

Дочь: Пелагея Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Евстафиев

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1837

Сын: Марк Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Евстафиев

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Белов Михаил Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Евстафиев

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Евстафиев

Место жительства
Неизвестно
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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