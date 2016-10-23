(Савельева) Марья Петровна
Место рождения
Дата рождения08.08.1941
Дата смерти23.10.2016
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1941
Рождение ребёнка
09.01.1964
Сын: Астафьев Вдадимир Александрович
Отец ребёнка: Астафьев Александр
Оренбургская обл., Грачевский район, ф.Залог Будущего
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Астафьев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Астафьев Александр
Смерть
23.10.2016
Таллы, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область