(Савельева) Марья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Савельева) Марья Петровна

(Савельева) Марья Петровна

Место рождения

Старый Байтермиш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.08.1941

Дата смерти

23.10.2016

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1941

Отец: Савельев(мать Записана Анастасия Ивановна) Петр Николаевич

Мать: Татьяна Александровна

Старый Байтермиш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.01.1964

Сын: Астафьев Вдадимир Александрович

Отец ребёнка: Астафьев Александр

Оренбургская обл., Грачевский район, ф.Залог Будущего
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астафьев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Александр

Смерть
23.10.2016
Таллы, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close