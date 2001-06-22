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Родионов Никита Анатольевич
Родионов Никита Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.06.2001
Пол
Мужской
Отец
Родионов Анатолий Николаевич
Мать
Татьяна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.2001
Отец:
Родионов Анатолий Николаевич
Мать:
Татьяна
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