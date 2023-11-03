Петухова (Задорина) Наталья Минеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Задорина) Наталья Минеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Задорин Мина Ильин?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Лукерья Трофимова

Отец ребёнка: Петухов Терентий Трофимов

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Татьяна Трофимова

Отец ребёнка: Петухов Терентий Трофимов

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Василиса Терентьева

Отец ребёнка: Петухов Терентий Трофимов

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Мария Терентьева

Отец ребёнка: Петухов Терентий Трофимов

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Петухов Семен Терентьев

Отец ребёнка: Петухов Терентий Трофимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Терентий Трофимов

Краснослободского дистрикта, Беляковской волости, Д. Мостовой, крестьянская дочь
Смерть
Неизвестно
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