Петухова (Задорина) Наталья Минеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: Задорин Мина Ильин?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Лукерья Трофимова
Отец ребёнка: Петухов Терентий Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Татьяна Трофимова
Отец ребёнка: Петухов Терентий Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Василиса Терентьева
Отец ребёнка: Петухов Терентий Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Мария Терентьева
Отец ребёнка: Петухов Терентий Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Петухов Терентий Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Краснослободского дистрикта, Беляковской волости, Д. Мостовой, крестьянская дочь
Смерть
Неизвестно