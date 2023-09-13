- Надежда Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1897 ст.
Сын: - Иван Александрович
Отец ребёнка: - Александр Алексеевич
Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.69-70 (Рождение №-51м)
Бракосочетание
Неизвестно
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно