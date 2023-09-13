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- Надежда Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1897 ст.

Сын: - Иван Александрович

Отец ребёнка: - Александр Алексеевич

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.69-70 (Рождение №-51м)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Александр Алексеевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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