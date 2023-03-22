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Прокофьева Екатерина Васильевна
Прокофьева Екатерина Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.10.1949
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Фомина (Осипова) Мария Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
МИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1949
Отец: не указан
Мать:
Фомина Мария Павловна
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