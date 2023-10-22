Смирнова (Софронова) Пераскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Софронова) Пераскева Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1919

Сын: Смирнов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Алексеевич

Черновское, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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