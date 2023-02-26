Дунаев Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаев Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.11.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дедюлина Клавдия Тимофеевна

Рождение ребёнка
03.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дедюлина Клавдия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедюлина Клавдия Тимофеевна

Смерть
?.11.1980
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