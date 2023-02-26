Дунаев Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти?.11.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дедюлина Клавдия Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дедюлина Клавдия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1980