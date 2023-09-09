Бебко Феодосия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти09.10.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1907
Отец ребёнка: Бебко Харитон Семенович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Бебко Харитон Семенович
Рождение ребёнка
07.11.1920
Дочь: Бебко Мария Харитоновна
Отец ребёнка: Бебко Харитон Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бебко Полина Харитоновна
Отец ребёнка: Бебко Харитон Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бебко Евдокия Харитоновна
Отец ребёнка: Бебко Харитон Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бебко Харитон Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.1953