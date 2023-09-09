Бебко Феодосия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бебко Феодосия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

09.10.1953

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1907

Сын: Бебко Андрей Харитонович

Отец ребёнка: Бебко Харитон Семенович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Бебко Иван Харитонович

Отец ребёнка: Бебко Харитон Семенович

Рождение ребёнка
07.11.1920

Дочь: Бебко Мария Харитоновна

Отец ребёнка: Бебко Харитон Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бебко Полина Харитоновна

Отец ребёнка: Бебко Харитон Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бебко Евдокия Харитоновна

Отец ребёнка: Бебко Харитон Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бебко Степан Харитонович

Отец ребёнка: Бебко Харитон Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бебко Харитон Семенович

Смерть
09.10.1953
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