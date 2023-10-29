Сивкова Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Сивкова Марья Матвеевна
Отец ребёнка: Сивков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Сивков Матвей Иванович
Место жительства
1850
Бракосочетание
До 1858
Первая жена
Смерть
Неизвестно