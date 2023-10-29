Сивкова Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивкова Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Сивкова Марья Матвеевна

Отец ребёнка: Сивков Матвей Иванович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Сивков Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Сивков Матвей Иванович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
До 1858

Муж: Сивков Матвей Иванович

Первая жена
Смерть
Неизвестно
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