Семёнов (Посконин) Леонтий Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемёнов (Посконин) Леонтий Данилов

Семёнов (Посконин) Леонтий Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Семёнов (Посконин) Данила Григорьев

Мать: Посконина Агафья Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посконина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Посконина) Екатерина Леонтьева

Мать ребёнка: Посконина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Посконина) Евдокия Леонтьева

Мать ребёнка: Посконина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Семёнов (Посконин) Митрофан Леонтьев

Мать ребёнка: Посконина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
15.03.1836

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Дарья Леонтьева

Мать ребёнка: Посконина Евдокия Иванова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.09.1837

Сын: Семёнов (Посконин) Андрей Леонтьевич

Мать ребёнка: Посконина Евдокия Иванова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.01.1839

Сын: Семёнов (Посконин) Павел Леонтьев

Мать ребёнка: Посконина Евдокия Иванова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Анна Леонтьева

Мать ребёнка: Посконина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
10.02.1845

Сын: Семёнов (Посконин) Алексей Леонтьев

Мать ребёнка: Посконина Евдокия Иванова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1848

Мы используем куки для улучшения работы сайта.