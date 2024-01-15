Семёнов (Посконин) Леонтий Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Посконина) Екатерина Леонтьева
Мать ребёнка: Посконина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Посконина) Евдокия Леонтьева
Мать ребёнка: Посконина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Семёнов (Посконин) Митрофан Леонтьев
Мать ребёнка: Посконина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
15.03.1836
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Дарья Леонтьева
Мать ребёнка: Посконина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
26.09.1837
Сын: Семёнов (Посконин) Андрей Леонтьевич
Мать ребёнка: Посконина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
20.01.1839
Сын: Семёнов (Посконин) Павел Леонтьев
Мать ребёнка: Посконина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Анна Леонтьева
Мать ребёнка: Посконина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
10.02.1845
Сын: Семёнов (Посконин) Алексей Леонтьев
Мать ребёнка: Посконина Евдокия Иванова
Смерть
1848