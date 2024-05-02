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Сас-Бутова Валентина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1947

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1947

Отец: Бутов Максим Иванович

Мать: Бутова-Овечкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сас Евгений Петрович

Отец ребёнка: Сас Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сас Петр Иванович

Рождение ребёнка
30.07.1970

Сын: Сас Владислав Петрович

Отец ребёнка: Сас Петр Иванович

Рождение ребёнка
30.07.1970

Сын: Сас Олег Петрович

Отец ребёнка: Сас Петр Иванович

Рождение ребёнка
16.06.1978

Сын: Сас Андрей Петрович

Отец ребёнка: Сас Петр Иванович

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