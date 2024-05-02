Сас-Бутова Валентина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сас Евгений Петрович
Отец ребёнка: Сас Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сас Петр Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1970
Отец ребёнка: Сас Петр Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1970
Сын: Сас Олег Петрович
Отец ребёнка: Сас Петр Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1978
Сын: Сас Андрей Петрович
Отец ребёнка: Сас Петр Иванович