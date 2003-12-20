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Бугаева Алина Витальевна
Бугаева Алина Витальевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.12.2003
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Шипицина Юля
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.2003
Отец: не указан
Мать:
Шипицина Юля
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