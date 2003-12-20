Бугаева Алина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугаева Алина Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.2003

Отец: не указан

Мать: Шипицина Юля