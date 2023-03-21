Воробьев Алексiй Jоанновъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Алексiй Jоанновъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858 или 1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1862 и 1863 г.р.

Дети

1891 или 1892 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1858 или 1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891 или 1892 ст.

Дочь: Воробьева Ироида Алексеевна

Мать ребёнка: Воробьева Евгенiя Михайловна

Ярилово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Евгенiя Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева Евгенiя Михайловна

Ярилово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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