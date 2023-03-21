Воробьев Алексiй Jоанновъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858 или 1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 или 1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891 или 1892 ст.
Дочь: Воробьева Ироида Алексеевна
Мать ребёнка: Воробьева Евгенiя Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьева Евгенiя Михайловна
Смерть
Неизвестно