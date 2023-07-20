Мысовских Данила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мысовских Данила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

Около 1821 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Мысовских Максим

Мать: Мысовских Арина /

Смерть
1851