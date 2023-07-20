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Мысовских Данила
Мысовских Данила
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1850
Дата смерти
1851
Пол
Мужской
Отец
Мысовских Максим
Около 1821 г.р.
Мать
Мысовских (Мысовских) Арина /
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Мысовских Максим
Мать:
Мысовских Арина /
Смерть
1851
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