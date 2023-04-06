Заичкин-Оретин Александр Иванов
Место рождения
Дата рождения18.03.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1841
Отец: Заичкин-Оретин Иван Михайлов
Мать: 1 Жена Ирина Иванова
Крещение
19.03.1841
Воспреемники: села Великого крестьяне Федор Алексеев Бутиков и сестра родная Ивана девица Параскева Михайлова. Таинство совершал священник Евгений Соколов с дьяконом Иоанном Кутузовым, дьячком Николае... Показать все
Бракосочетание
23.11.1862
Жена: Заичкина Анна Иванова
Жених - 22 лет, первым браком, невеста - 17 лет, первым браком. Поручители: пожениху - Алексей Заичкин и Дмитрий Николаев Сутугин, села Великого временнообязанные крестьяне, по невесте - за невесту и... Показать все
Рождение ребёнка
14.07.1866
Сын: Заичкин-Оретин Владимир Александров
Мать ребёнка: Заичкина Анна Иванова
Рождение ребёнка
25.04.1870
Дочь: Анна Александрова
Мать ребёнка: Заичкина Анна Иванова
Смерть
Неизвестно