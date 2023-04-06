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Заичкин-Оретин Александр Иванов

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.03.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1841

Отец: Заичкин-Оретин Иван Михайлов

Мать: 1 Жена Ирина Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
19.03.1841
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Воспреемники: села Великого крестьяне Федор Алексеев Бутиков и сестра родная Ивана девица Параскева Михайлова. Таинство совершал священник Евгений Соколов с дьяконом Иоанном Кутузовым, дьячком Николае... Показать все
Бракосочетание
23.11.1862

Жена: Заичкина Анна Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - 22 лет, первым браком, невеста - 17 лет, первым браком. Поручители: пожениху - Алексей Заичкин и Дмитрий Николаев Сутугин, села Великого временнообязанные крестьяне, по невесте - за невесту и... Показать все
Рождение ребёнка
14.07.1866

Сын: Заичкин-Оретин Владимир Александров

Мать ребёнка: Заичкина Анна Иванова

Рождение ребёнка
25.04.1870

Дочь: Анна Александрова

Мать ребёнка: Заичкина Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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