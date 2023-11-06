Зайцева Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1958

Отец: не указан

Мать: Провалова Прасковья Ивановна

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