Нурмухаметов Хамза Галимуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНурмухаметов Хамза Галимуллович

Нурмухаметов Хамза Галимуллович

Место рождения

д.Старокулево, Нуримановский район

Дата рождения

1911

Дата смерти

19.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Нурмухаметов Галимулла

Мать: Нурмухаметова Камиля

д.Старокулево, Нуримановский район
Рождение ребёнка
10.05.1939

Сын: Галимуллин Фанур Хамзович

Мать ребёнка: Нурмухаметова Минжиган Габдрафиковна

д.Старокулево, Нуримановский район, БАССР
Рождение ребёнка
01.02.1942

Дочь: Баймурзина Земфира Хамзовна

Мать ребёнка: Нурмухаметова Минжиган Габдрафиковна

Старокулево, Нуримановский район, БАССР
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie50023137/
Смерть
19.11.1941
Погиб в ВОВ
Причина смерти: ВМН
Похороны
Неизвестно
Неизвестно.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close