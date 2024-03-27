Нурмухаметов Хамза Галимуллович
Место рожденияд.Старокулево, Нуримановский район
Дата рождения1911
Дата смерти19.11.1941
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Нурмухаметов Галимулла
Мать: Нурмухаметова Камиля
д.Старокулево, Нуримановский район
Рождение ребёнка
10.05.1939
Сын: Галимуллин Фанур Хамзович
Мать ребёнка: Нурмухаметова Минжиган Габдрафиковна
д.Старокулево, Нуримановский район, БАССР
Рождение ребёнка
01.02.1942
Дочь: Баймурзина Земфира Хамзовна
Мать ребёнка: Нурмухаметова Минжиган Габдрафиковна
Старокулево, Нуримановский район, БАССР
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie50023137/
Смерть
19.11.1941
Погиб в ВОВ
Причина смерти: ВМН
Похороны
Неизвестно
Неизвестно.