Иночкина (Шахтарина) Парасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1933
Дата смерти13.02.2007
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1933
Отец: Шахтарин Иван Павлович
Мать: Шахтарина Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1955
Сын: Иночкин Алексей Викторович
Отец ребёнка: Иночкин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
18.08.1961
Дочь: Сухова (Иночкина) Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Иночкин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
24.07.1967
Дочь: Иночкина Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Иночкин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
09.05.1969
Сын: Иночкин Владимир Викторович
Отец ребёнка: Иночкин Виктор Алексеевич
Смерть
13.02.2007