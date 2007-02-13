Иночкина (Шахтарина) Парасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иночкина (Шахтарина) Парасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1933

Дата смерти

13.02.2007

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1933

Отец: Шахтарин Иван Павлович

Мать: Шахтарина Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иночкин Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
27.08.1955

Сын: Иночкин Алексей Викторович

Отец ребёнка: Иночкин Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
18.08.1961

Дочь: Сухова (Иночкина) Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Иночкин Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
24.07.1967

Дочь: Иночкина Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Иночкин Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
09.05.1969

Сын: Иночкин Владимир Викторович

Отец ребёнка: Иночкин Виктор Алексеевич

Смерть
13.02.2007

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