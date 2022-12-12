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Булыга Семён Илларионович

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Место рождения

Заполье, Барановичский район, Брестская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

18.03.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Заполье, Барановичский район, Брестская область
Минская губерния, Новогрудский уезд, Столовическая волость, Заполье
Бракосочетание
С 1913 по 1914

Жена: Булыга Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
17.06.1915

Сын: Булыго Георгий Семенович

Мать ребёнка: Булыга Лидия Васильевна

Орша, Оршанский район, Витебская область
Смерть
18.03.1938
Орёл, город Орёл, Орловская область
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