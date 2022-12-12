Булыга Семён Илларионович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти18.03.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Минская губерния, Новогрудский уезд, Столовическая волость, Заполье
Бракосочетание
С 1913 по 1914
Жена: Булыга Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
17.06.1915
Мать ребёнка: Булыга Лидия Васильевна
Орша, Оршанский район, Витебская область
Смерть
18.03.1938
Орёл, город Орёл, Орловская область