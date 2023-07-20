Сидорова Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова Раиса Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
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Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоров Михаил Николаевич

Мать: Сидорова Анна