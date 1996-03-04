Карманова (Мартьянова) Людмила Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.03.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартьянов Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карманов Константин Иванович
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.06.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карманов Константин Иванович
Эсино, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
25.01.1948
Дочь: Гордеева (Карманова) Галина Константиновна
Отец ребёнка: Карманов Константин Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1950
Дочь: Прилепко (Карманова) Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Карманов Константин Иванович
Смерть
04.03.1996
Толпухово, Собинский муниципальный район, Владимирская область
похоронена в Ставрово на старом кладбище , которое было закрыто в 1983 году была направлена в Ставрово в "заведение" причина -- "сошла с ума"