Карманова (Мартьянова) Людмила Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова (Мартьянова) Людмила Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.03.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1948 г.р.
1950 г.р.

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартьянов Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карманов Константин Иванович

Рождение ребёнка
02.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карманов Константин Иванович

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.06.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карманов Константин Иванович

Эсино, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
25.01.1948

Дочь: Гордеева (Карманова) Галина Константиновна

Отец ребёнка: Карманов Константин Иванович

Рождение ребёнка
25.10.1950

Дочь: Прилепко (Карманова) Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Карманов Константин Иванович

Смерть
04.03.1996
Толпухово, Собинский муниципальный район, Владимирская область
похоронена в Ставрово на старом кладбище , которое было закрыто в 1983 году была направлена в Ставрово в "заведение" причина -- "сошла с ума"

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