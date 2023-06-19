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Барков Михаил Георгиевич

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Место рождения

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

Дата рождения

1923

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Военная служба
1942
Воинское звание: сержант Последнее место службы: 309 сд Дата выбытия: 13.07.1942 Причина выбытия: пропал без вести Место выбытия: Воронежская область
Смерть
1942