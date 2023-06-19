Барков Михаил Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Военная служба
1942
Воинское звание: сержант Последнее место службы: 309 сд Дата выбытия: 13.07.1942 Причина выбытия: пропал без вести Место выбытия: Воронежская область
Смерть
1942