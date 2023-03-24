Барулина (Тараканова) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барулина (Тараканова) Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тараканов Семен Андреевич

Мать: Тараканова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барулин Виктор

Отец ребёнка: Барулин Иван

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сеничева Надежда

Отец ребёнка: Барулин Иван

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Мария

Отец ребёнка: Барулин Иван

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барулин Иван

Смерть
Неизвестно
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Похороны
Неизвестно
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
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