Барулина (Тараканова) Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барулин Виктор
Отец ребёнка: Барулин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сеничева Надежда
Отец ребёнка: Барулин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Мария
Отец ребёнка: Барулин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барулин Иван
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно