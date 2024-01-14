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Макарцев Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.04.1782

Дата смерти

Около 1845

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Жена

Около 1778 г.р.

Дети

1807 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1819 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1782

Отец: Макарцев Савва

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Афросинья

Мать ребёнка: Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Макарцев Андрей

Мать ребёнка: Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Макарцев Андрей Меньшой

Мать ребёнка: Макарцева Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Дмитриевна

Смерть
Около 1845
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