Макарцев Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.04.1782
Дата смертиОколо 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1782
Отец: Макарцев Савва
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Афросинья
Мать ребёнка: Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Макарцев Андрей
Мать ребёнка: Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Макарцева Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Дмитриевна
Смерть
Около 1845