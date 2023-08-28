Бебелин Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бебелин Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бебелин Павел Иванович

Мать: Бебелина Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
10.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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