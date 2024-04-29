Черных Григорий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835 ст.
Дата смерти26.05.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.
Отец: Черных Данил Лукич
ОГАОО-98-2-76
Бракосочетание
08.02.1853 ст.
Жена: Черных Елена Петровна
Переволоцкий, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-11-1892
Смерть
26.05.1911 ст.
Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-1915