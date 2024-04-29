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Черных Григорий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835 ст.

Дата смерти

26.05.1911 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Жена

Около 1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.

Отец: Черных Данил Лукич

Мать: Черных Анастасия Герасимовна

ОГАОО-98-2-76
Бракосочетание
08.02.1853 ст.

Жена: Черных Елена Петровна

Переволоцкий, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-11-1892
Смерть
26.05.1911 ст.
Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-1915
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