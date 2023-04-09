Татьяна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Козма Спиридонович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Запрягаев Константин Козмич
Отец ребёнка: Козма Спиридонович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Запрягаева Марфа Козминична
Отец ребёнка: Козма Спиридонович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Запрягаева Васса Козминична
Отец ребёнка: Козма Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козма Спиридонович
Смерть
Неизвестно