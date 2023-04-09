Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Запрягаев Фрол Козмич

Отец ребёнка: Козма Спиридонович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Запрягаев Константин Козмич

Отец ребёнка: Козма Спиридонович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Запрягаева Марфа Козминична

Отец ребёнка: Козма Спиридонович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Запрягаева Васса Козминична

Отец ребёнка: Козма Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козма Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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