(Потапова) Марина Галактионовна
Место рожденияСоболеково, Россия
Дата рождения26.06.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1867
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
?.09.1889
Сын: Флор Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Георгиевич
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
25.02.1891
Дочь: Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Георгиевич
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихон Георгиевич
Смерть
Неизвестно