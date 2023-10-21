(Потапова) Марина Галактионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Потапова) Марина Галактионовна

(Потапова) Марина Галактионовна

avatar

Место рождения

Соболеково, Россия

Дата рождения

26.06.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1867

Отец: Потапов Галактион Андреевич

Мать: Потапова Олимпиада Степановна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
?.09.1889

Сын: Флор Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Георгиевич

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
25.02.1891

Дочь: Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Георгиевич

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Георгиевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close