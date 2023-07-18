Кочемасова - Трофимова Светлана Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочемасова - Трофимова Светлана Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1978

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1999

Сын: Кочемасов Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кочемасов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
29.07.2006

Дочь: Кочемасова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Кочемасов Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочемасов Дмитрий Иванович