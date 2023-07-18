Кочемасова - Трофимова Светлана Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1999
Сын: Кочемасов Юрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Кочемасов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
29.07.2006
Дочь: Кочемасова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Кочемасов Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно