Ваганова Ирина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1906
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Ваганов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ваганова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Ваганов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ваганов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Ваганов Михаил Николаевич
Смерть
Неизвестно