Ваганова Ирина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаганова Ирина Ефимовна

Ваганова Ирина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1906

Муж: Ваганов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Ваганов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ваганов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ваганова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Ваганов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ваганов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Ваганов Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close