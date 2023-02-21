Вторая жена Абдулсаттара Абдулвагапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторая жена Абдулсаттара Абдулвагапова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Хамидулла Абдулсаттаров

Отец ребёнка: Абдулсаттар Абдулвагапов

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулсаттар Абдулвагапов

Смерть
Неизвестно
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