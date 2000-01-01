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Гаврилов Александр Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1977

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977

Отец: Гаврилов Валерий Михайлович

Мать: Гаврилова Вера

Военная служба
Неизвестно
В одной из чеченских война получил ранение в голову. Вероятно, было посттравматическое стрессовое расстройство
Совершение преступления
Неизвестно
Убил отца в драке ударом в грудь.Официальная версия остановка сердца
Смерть
Неизвестно
Выпивал в клубе в Вареже, где его избили, после чего топили/пытались привести в сознание в реке. Там его бросили и он замëрз насмерть
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