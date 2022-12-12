Гамалея (Бороздна) Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Гамалея Михаил Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1772
Сын: Гамалея Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Гамалея Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Гамалея Михаил Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1776
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Гамалея Михаил Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1776
Сын: Гамалея Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Гамалея Михаил Иванович
Клепалы, Сумська область