Гамалея (Бороздна) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамалея (Бороздна) Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1768

Сын: Гамалея Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гамалея Михаил Иванович

Рождение ребёнка
30.05.1772

Сын: Гамалея Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Гамалея Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Гамалея Михаил Иванович

Рождение ребёнка
28.05.1776

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Гамалея Михаил Иванович

Рождение ребёнка
28.05.1776

Сын: Гамалея Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Гамалея Михаил Иванович

Клепалы, Сумська область
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