Сысоев Илья
Место рождения
Дата рождения13.07.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1862
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Диомидовна
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
15.07.1862
Копнино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники: Алексей Сысоев
Рождение ребёнка
24.04.1895
Дочь: (Сысоева) Ирина
Мать ребёнка: Агафья Диомидовна
Рождение ребёнка
31.01.1898
Сын: Сысоев Никифор
Мать ребёнка: Агафья Диомидовна
Рождение ребёнка
17.03.1900
Сын: Сысоев Никита
Мать ребёнка: Агафья Диомидовна
Смерть
Неизвестно