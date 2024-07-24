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Сысоев Илья

Место рождения

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

13.07.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1862

Отец: Сысоев Трофим Вуколович

Мать: (Сысоева) Марья Васильевна

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Диомидовна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
15.07.1862
Копнино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники: Алексей Сысоев
Рождение ребёнка
24.04.1895

Дочь: (Сысоева) Ирина

Мать ребёнка: Агафья Диомидовна

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
31.01.1898

Сын: Сысоев Никифор

Мать ребёнка: Агафья Диомидовна

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.03.1900

Сын: Сысоев Никита

Мать ребёнка: Агафья Диомидовна

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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