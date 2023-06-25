Васильева надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1987

Сын: Васильев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Васильев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Максим Александрович

Отец ребёнка: Васильев Александр