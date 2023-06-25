Васильева надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1987
Сын: Васильев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Васильев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Максим Александрович
Отец ребёнка: Васильев Александр